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Известно, что нового должно появиться в экстрим-парке после ремонта

Через несколько месяцев должен быть готов проект капитального ремонта экстрим-парка в Перми. Городские власти начали поиск подрядчика, который займется этим за 1,888 млн рублей.

Никита Чунтомов

В техническом задании указано, что в экстрим-парке обновят железобетонную чашу. Также в порядок приведут амфитеатр. Трибуны снесут, а на их месте появится фанерный парк с «Эир-зоной» и тренировочной зоной с «мягким» покрытием. В обновленном экстрим-парке устроят асфальтобетонный пимп-трек и лаундж-зону. Также появится обособленный детский скейт-парк, где будут учить кататься на скейтбордах, роликах и самокатах. Появится еще один выход, в планах установить пост охраны.

Напомним, пермский экстрим-парк закрыт с 14 августа. Часто появлялась информация, что там травмируются подростки. Падения и травмы происходили из-за неровных швов бетонной чаши. 

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