Рекордно теплую осень 2025 года спрогнозировали в Перми

Осень 2025 года в большинстве российских регионов ожидается теплее, чем обычно, а в Пермском крае она может побить рекорды. Такие данные спрогнозировали аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Катерина Кравцова

В Перми, а также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь.

«Пермь, возможно, получит самую теплую осень как минимум за последние 30 лет, — говорится в прогнозе «Яндекс. Погоды». — В городе прогнозируется вдвое больше дождей и снега, чем выпало осенью 2024 года. По осадкам останется в пределах средних многолетних показателей, хотя в сентябре и октябре прогнозируются в 1,5–2 раза больше дождей, чем в прошлом году».

Отметим, что ранее этот же сервис прогнозировал в Перми жаркое и засушливое лето 2025 года, а мы напоминали, что у долгосрочных прогнозов, особенно низкая оправданность.

Информационный обзор редакции.

Выберите проект: