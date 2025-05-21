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Пермякам пообещали жаркое и засушливое лето 2025 года

Синоптики «Яндекс Погоды» прогнозируют летом 2025 года аномально высокую температуру и дефицит осадков в ряде российских регионов. И Пермский край оказался в их числе.

Пресс-служба администрации Перми
Яндекс Погода

Летние месяцы 2025 года на территории всей России могут стать более теплыми, чем обычного — в среднем аномалия достигнет 2–3ºС. На юге, в Ростовской области и Краснодарском крае, например, июль может стать самым жарким за последние 30 лет.

Прогнозы погодного сервиса от «Яндекса» говорят, что более сухое лето ожидается в Перми, а также в Уфе, Самаре, Красноярске, Казани, а самым засушливым месяцем в регионе может стать июль 2025 года.

Насколько такие прогнозы верны, пока судить трудно. Пермские метеорологи, авторы проекта «Метеоролог и я» и руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, неоднократно говорили о том, что у долгосрочных прогнозов, особенно, если они касаются осадков, низкая оправданность.

Информационный обзор редакции.

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