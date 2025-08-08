В первый день работы в новом зоопарке побывали более 20 тысяч человек

Не всех животных успели перевезти на новую территорию. В пресс-службе зоопарка рассказали, что переехали эму, капибары, кенгуру, черные грифы, белоголовые сипы, королевские грифы, альпака, хайлендский скот, винторогие козы, гималайские тары, гигантские муравьеды, белоплечие орланы, красные, серые и арктические волки, серые и японские журавли, грифовые цесарки, мелкие и средние попугаи, калао, туканы, львы, турако, лесные птицы, выдры, индийские дикобраз, гималайские медведь, бурые медведи, тигр, носухи, снежные барсы, пума, пятнистые олени, мунтжаки, як, камерунские козы, карликовые овцы и другие. Пока животные привыкают к новым домам и могут не сразу выходить в открытые вольеры, им нужно время на адаптацию. Она может занять до полугода.