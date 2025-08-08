Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В первый день работы в новом зоопарке побывали более 20 тысяч человек

В первый день работы в новом пермском зоопарке в микрорайоне Нагорный побывали более 20 тыс. человек. Посетителей было так много, что на дороге возле него образовалась огромная пробка, а на соседних улицах движение было затруднено.

Пермский зоопарк
Пермский зоопарк

Не всех животных успели перевезти на новую территорию. В пресс-службе зоопарка рассказали, что переехали эму, капибары, кенгуру, черные грифы, белоголовые сипы, королевские грифы, альпака, хайлендский скот, винторогие козы, гималайские тары, гигантские муравьеды, белоплечие орланы, красные, серые и арктические волки, серые и японские журавли, грифовые цесарки, мелкие и средние попугаи, калао, туканы, львы, турако, лесные птицы, выдры, индийские дикобраз, гималайские медведь, бурые медведи, тигр, носухи, снежные барсы, пума, пятнистые олени, мунтжаки, як, камерунские козы, карликовые овцы и другие. Пока животные привыкают к новым домам и могут не сразу выходить в открытые вольеры, им нужно время на адаптацию. Она может занять до полугода.

Пермский зоопарк
Пермский зоопарк

Не обошлось из без происшествий. Возрастного медведя Тошу (ему 32 года!), пытавшегося выбраться из воды, несколько раз ударило током от электропастуха. Как сообщает 59.RU, обездвиженного косолапого полчаса доставали из водоема. В пресс-службе зоопарка заверили, что из-за возраста у Тоши заторможена двигательная активность, а электропастухи не опасны для животных. Его состоянию ничего не угрожает, за ним наблюдают ветеринары.

Информационный обзор редакции.

