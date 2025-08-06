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Новый пермский зоопарк откроется для посетителей 7 августа

Президент Владимир Путин дал старт работы долгожданного пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный, на улице Свиязева. Теперь он входит в пятерку самых больших в стране — его площадь достигает 25 га.

Пермский зоопарк

Открытие зоопарка для посетителей состоится в четверг, 7 августа. Праздничная программа планируется в течение дня: пройдут показательные кормления животных, тематические мастер-классы, выступления уличных театров и творческих коллективов, интерактивы, уличный кинотеатр. На центральной аллее у павильона «Тропический рай» будет работать ярмарка товаров пермских производителей, рассказали в самом зоопарке. 

В новом пространстве более 90 просторных вольеров, которые максимально приближены к естественной среде обитания, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей. «Адаптация животных на новом месте может занять до полугода. В этот период они могут вести себя осторожно и прятаться в укрытиях», — объяснили в зоопарке.

Кстати! В этом обзоре мы вспоминали историю переезда пермского зоопарка и интересные факты о нем.

Информационный обзор редакции. 0+

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