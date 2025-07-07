В Перми зафиксирован аномальный скачок цен на авиабилеты в Москву и Петербург

По данным сервисов онлайн-бронирования, ситуация наиболее остро коснулась петербургского направления. Так, самый доступный билет на прямой рейс в Санкт-Петербург на 7 июля авиакомпании «Аэрофлот» предлагается по цене 47 470 рублей. Стоимость перелета на 8 июля от авиакомпании «Победа» составляет 42 258 рублей, при этом система бронирования предупреждает, что по данному тарифу осталось всего несколько билетов.

Цены на обратные рейсы также достигли пиковых значений. Например, улететь вечером 7 июля из Санкт-Петербурга в Пермь можно за 58 000 рублей.

С перелетами в Москву ситуация не менее напряженная. Стоимость билета из Перми в столицу на 7 июля составляет 42 353 рубля. Примечательно, что на следующий день, 8 июля, цены на этом направлении возвращаются к привычному уровню и оказываются почти в десять раз ниже. Однако найти прямой рейс из Москвы в Пермь на 7 июля уже невозможно — в продаже остались только варианты с пересадкой в Санкт-Петербурге стоимостью от 53 000 рублей.