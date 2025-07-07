В Большом Савино задержаны и отменены десятки рейсов из-за общероссийских ограничений

Полностью отменены три оборотных рейса: два утренних рейса в Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа» и «Россия», а также дневной рейс «Аэрофлота» в Москву.

Серьезно задерживаются на вылет: рейс в Анталью (U6 1560) перенесен с 7:20 на 13:00, рейс в Москву (СУ 1201) отправится в 13:30 вместо 8:00, два рейса в Санкт-Петербург задержаны примерно на пять часов.

Особенно долгого вылета ожидают пассажиры рейса в Баку, который был запланирован еще на 20:00 6 июля, а теперь перенесен на 14:30 сегодняшнего дня.

Значительные задержки на прилет: рейс из Антальи ожидается с восьмичасовым опозданием, самолет из Москвы, который должен был приземлиться в 7:00, ожидается в 12:30, два рейса из Санкт-Петербурга задерживаются более чем на пять часов.