18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Возвращение Бессмертного полка, Т-34 и фейерверк: публикуем программу празднования 9 мая 2025 в Перми

В Перми подготовили обширную программу в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия будут проходить в течение двух дней, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Департамент культуры и молодежной политики Перми

Возложение цветов

8 мая в 12:00 пройдут церемония возложения цветов и венков у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде, а также торжественное собрание общественности во ДК им. Солдатова.

Парад Победы

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона состоится 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади. В параде будет участвовать военная техника, в том числе легендарный танк Т-34, который штурмовал Берлин.

Будут работать пять входных групп с металлорамками, через которые зрители смогут попасть на трибуны: две на Екатерининской с обеих сторон от Октябрьской площади, одна — на Луначарского у ПНИПУ и еще две — по обеим сторонам Комсомольского проспекта на пересечении с Пермской. Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона будут транслировать в эфире местных телеканалов.

9 мая центральные улицы в Перми будут перекрыты автобусы и трамваи поменяют маршруты.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Бессмертный полк

После парада впервые за несколько лет в Перми пройдет шествие «Бессмертного полка». Колонны будут формироваться по четной стороне Комсомольского проспекта от Пушкина, а также по Революции от стадиона «Динамо» до стадиона «Юность». Для участников «Бессмертного полка» организуют четыре входные группы: две расположатся на пересечении Комсомольского проспекта и Революции, по одной — на улице Революции напротив стадиона «Динамо» и стадиона «Юность».

Празднование на эспланаде и набережной

С 11:00 на площади перед Театром-Театром начнется концерт. Будут выступать творческие коллективы, среди них: хор «Млада», группа «Дозор», а также Пермский губернский оркестр с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским. На набережной Камы также планируются выступления, будут работать фотозоны и интерактивные площадки. В 23:00 с правого берега Камы запустят праздничный салют. Он продлится десять минут.

Информационный обзор редакции.0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: