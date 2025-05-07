Возвращение Бессмертного полка, Т-34 и фейерверк: публикуем программу празднования 9 мая 2025 в Перми

Возложение цветов

8 мая в 12:00 пройдут церемония возложения цветов и венков у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде, а также торжественное собрание общественности во ДК им. Солдатова.

Парад Победы

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона состоится 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади. В параде будет участвовать военная техника, в том числе легендарный танк Т-34, который штурмовал Берлин.

Будут работать пять входных групп с металлорамками, через которые зрители смогут попасть на трибуны: две на Екатерининской с обеих сторон от Октябрьской площади, одна — на Луначарского у ПНИПУ и еще две — по обеим сторонам Комсомольского проспекта на пересечении с Пермской. Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона будут транслировать в эфире местных телеканалов.