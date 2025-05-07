Возвращение Бессмертного полка, Т-34 и фейерверк: публикуем программу празднования 9 мая 2025 в Перми

В Перми подготовили обширную программу в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия будут проходить в течение двух дней, рассказали в пресс-службе администрации Перми.
Возложение цветов
8 мая в 12:00 пройдут церемония возложения цветов и венков у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде, а также торжественное собрание общественности во ДК им. Солдатова.
Парад Победы
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона состоится 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади. В параде будет участвовать военная техника, в том числе легендарный танк Т-34, который штурмовал Берлин.
Будут работать пять входных групп с металлорамками, через которые зрители смогут попасть на трибуны: две на Екатерининской с обеих сторон от Октябрьской площади, одна — на Луначарского у ПНИПУ и еще две — по обеим сторонам Комсомольского проспекта на пересечении с Пермской. Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона будут транслировать в эфире местных телеканалов.
9 мая центральные улицы в Перми будут перекрыты автобусы и трамваи поменяют маршруты.
Бессмертный полк
После парада впервые за несколько лет в Перми пройдет шествие «Бессмертного полка». Колонны будут формироваться по четной стороне Комсомольского проспекта от Пушкина, а также по Революции от стадиона «Динамо» до стадиона «Юность». Для участников «Бессмертного полка» организуют четыре входные группы: две расположатся на пересечении Комсомольского проспекта и Революции, по одной — на улице Революции напротив стадиона «Динамо» и стадиона «Юность».
Празднование на эспланаде и набережной
С 11:00 на площади перед Театром-Театром начнется концерт. Будут выступать творческие коллективы, среди них: хор «Млада», группа «Дозор», а также Пермский губернский оркестр с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским. На набережной Камы также планируются выступления, будут работать фотозоны и интерактивные площадки. В 23:00 с правого берега Камы запустят праздничный салют. Он продлится десять минут.
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