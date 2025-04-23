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Акция «Бессмертный полк» в этом году вернется на улицы города

Впервые с 2022 года шествие «Бессмертного полка» в Перми пройдет очно. Оно планируется также и в муниципалитетах.

Дмитрий Махонин/Telegram

В год 80-летия Победы частью масштабной акции памяти станет транспорт. Как рассказал глава региона Дмитрий Махонин, по Каме будет курсировать теплоход Бессмертного полка, а в небо поднимется брендированный самолет ДОСААФ. 

«Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в онлайн-формате, на специальном сайте, портреты героев будут транслировать на медиафасадах и экранах в Перми.

С 6 по 9 мая дети будут принимать участие в акциях «Бессмертный полк в школе» и «Бессмертный полк в детском саду». Также пройдет «Бессмертный автополк»: на окнах автомобиля, задних и боковых, можно разместить портрет своего героя. Главное, чтобы портреты не мешали управлению транспортом.

Информационный обзор редакции.

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