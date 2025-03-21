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В параде Победы будет участвовать танк, который штурмовал Берлин

В Пермском крае готовят военную технику к мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в параде будет участвовать танк, штурмовавший Берлин.

Дмитрий Махонин/Telegram

Т-34 входил в состав танковой дивизии, которая в 1945-м участвовала в боях на Западном фронте. Был одним из первых, вошедших в пригород Берлина.

Как рассказал глава региона Дмитрий Махонин в эфире «Вестей», сейчас боевая машина проходит подготовку в Чайковском. Танк восстанавливали с 2019 года практически с нуля, используя чертежи 1940-х годов. Боевая машина должна была принять участие в параде Победы 2020 года, но из-за ковида мероприятия были отменены. 

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