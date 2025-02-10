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Экспертиза подтвердила законность построек в парке Горького

Строительство двух кафе, туалетов и гаража в пермском парке им. Горького признано законным. К такому выводу пришла экспертиза, проведенная КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на заключение.

Пресс-служба парка Горького

Ранее администрация Свердловского района Перми через арбитражный суд требовала признать самовольными постройками здания кафе Casa Mia и «Халва», туалетов, гаража, а также аттракциона «Дом Дракулы», принадлежащие ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Экспертиза установила, что кафе не являются объектами капстроительства, гараж соответствует техрегламентам, а туалеты, хоть и реконструированы, отвечают всем нормам. Аттракцион «Дом Дракулы», также фигурировавший в иске, демонтирован.

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