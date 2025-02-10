Экспертиза подтвердила законность построек в парке Горького

Ранее администрация Свердловского района Перми через арбитражный суд требовала признать самовольными постройками здания кафе Casa Mia и «Халва», туалетов, гаража, а также аттракциона «Дом Дракулы», принадлежащие ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Экспертиза установила, что кафе не являются объектами капстроительства, гараж соответствует техрегламентам, а туалеты, хоть и реконструированы, отвечают всем нормам. Аттракцион «Дом Дракулы», также фигурировавший в иске, демонтирован.