Экспертиза подтвердила законность построек в парке Горького

Строительство двух кафе, туалетов и гаража в пермском парке им. Горького признано законным. К такому выводу пришла экспертиза, проведенная КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на заключение.
Ранее администрация Свердловского района Перми через арбитражный суд требовала признать самовольными постройками здания кафе Casa Mia и «Халва», туалетов, гаража, а также аттракциона «Дом Дракулы», принадлежащие ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Экспертиза установила, что кафе не являются объектами капстроительства, гараж соответствует техрегламентам, а туалеты, хоть и реконструированы, отвечают всем нормам. Аттракцион «Дом Дракулы», также фигурировавший в иске, демонтирован.
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