В пермском парке Горького хотят снести несколько зданий

Власти Перми подали два иска к ООО «Центральный парк развлечений имени Горького», которым владеет бизнесмен Рашид Габдуллин. «ЦПР» компания, которая арендует территорию одноименного парка в центре Перми уже более 20 лет и занимается организацией развлекательных мероприятий. Срок аренды этой территории истекает в 2029 году.

По информации, опубликованной в «Коммерсант-Прикамье», чиновники требуют считать незаконными постройки шести зданий на территории парка и потребовали их сноса. Среди этих зданий кафе «Халва» и Casa Mia. В мэрии Перми сообщили, что данные постройки были возвышены без соответствующих разрешений. В рамках второго иска департамент земельных отношений настаивает на том, чтобы было признано, что у «ЦПР» нет права собственности на театральную эстраду и контрольную будку.