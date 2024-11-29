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В парке Горького снесли аттракцион «Дом дракулы»

В парке Горького снесли один из аттракционов, из-за которых идут судебные споры между оператором  парка и городскими властями. Речь о «Логове пиратов», ранее он был известен под названием «Дом Дракулы».

Парк Горького/ВКонтакте

Аттракцион перенесут в помещение под колесом обозрения, где ранее был 3D Океанариум. Как сообщает «Коммерсант», на месте, где было «Логово пиратов» планируют разместить новую развлекательную зону для молодежи. Также в парке Горького демонтируют зеркальный лабиринт из-за того, что под помещением проходит теплотрасса. Его сдвинут на 1,5-2 метра по договоренности с сетевыми организациями, и после он будет работать практически на том же месте.

Напомним, «Логово пиратов», а также два общественных туалета, летние кафе «Халва» и Casa Mia городские власти считают самовольными постройками. Их требуют демонтировать, по этим объектам проходят судебные тяжбы. Также у администрация Перми имелись претензии к главной сцене парка Горького.

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