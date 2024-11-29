В парке Горького снесли аттракцион «Дом дракулы»

Аттракцион перенесут в помещение под колесом обозрения, где ранее был 3D Океанариум. Как сообщает «Коммерсант», на месте, где было «Логово пиратов» планируют разместить новую развлекательную зону для молодежи. Также в парке Горького демонтируют зеркальный лабиринт из-за того, что под помещением проходит теплотрасса. Его сдвинут на 1,5-2 метра по договоренности с сетевыми организациями, и после он будет работать практически на том же месте.

Напомним, «Логово пиратов», а также два общественных туалета, летние кафе «Халва» и Casa Mia городские власти считают самовольными постройками. Их требуют демонтировать, по этим объектам проходят судебные тяжбы. Также у администрация Перми имелись претензии к главной сцене парка Горького.