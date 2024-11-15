Известно, кто займется строительством ледового городка на эспланаде

Строительством главного ледового городка в Перми займется компания из Екатеринбурга. У нее уже есть опыт работы на подобных объектах в Мурманске, Екатеринбурге, Тюмени, Салехарде.
Как сообщает «Коммерсант», опыт подрядчика отвечает требованиям конкурсной документации. Сумма контракта и техническое задание не изменились. Ранее на строительство ледового городка на эспланаде не подали ни одной заявки.
В этом году городок будет посвящен чаепитию и гостеприимству в целом. Он должен быть готов к 28 декабря. На эспланаде возведут огромный стол с сервизами и горками-скатертями. Также в ледовом городке появятся гигантские десерты, созданные по эскизам пермских шеф-кондитеров.
Комментарии (0)