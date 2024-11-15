Известно, кто займется строительством ледового городка на эспланаде

Как сообщает «Коммерсант», опыт подрядчика отвечает требованиям конкурсной документации. Сумма контракта и техническое задание не изменились. Ранее на строительство ледового городка на эспланаде не подали ни одной заявки.

В этом году городок будет посвящен чаепитию и гостеприимству в целом. Он должен быть готов к 28 декабря. На эспланаде возведут огромный стол с сервизами и горками-скатертями. Также в ледовом городке появятся гигантские десерты, созданные по эскизам пермских шеф-кондитеров.