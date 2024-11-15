18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Известно, кто займется строительством ледового городка на эспланаде

Строительством главного ледового городка в Перми займется компания из Екатеринбурга. У нее уже есть опыт работы на подобных объектах в Мурманске, Екатеринбурге, Тюмени, Салехарде.

Пресс-служба администрации Перми

Как сообщает «Коммерсант», опыт подрядчика отвечает требованиям конкурсной документации. Сумма контракта и техническое задание не изменились. Ранее на строительство ледового городка на эспланаде не подали ни одной заявки.

В этом году городок будет посвящен чаепитию и гостеприимству в целом. Он должен быть готов к 28 декабря. На эспланаде возведут огромный стол с сервизами и горками-скатертями. Также в ледовом городке появятся гигантские десерты, созданные по эскизам пермских шеф-кондитеров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: