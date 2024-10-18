Темой нового ледового городка в этом году станет чаепитие

В новом ледовом городке будут тематически оформленные горки высотой ската от 1 до 3 метров и покатушки. На эспланаде появятся ледяные чайные сервизы, например, русский и Анны Яцкевич, автора знаменитой кобальтовой сеточки.

В этом году на создание ледового городка из бюджета выделят 26,4 млн рублей. На сайте госзакупок указано, что он будет работать с 28 декабря.