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Темой нового ледового городка в этом году станет чаепитие

Пресс-служба департамента культуры и молодежной политики

Стала известна концепция главного ледового городка на эспланаде в 2024-2025 году. Он будет называться «Большое пермское чаепитие». По данным пресс-службы администрации Перми, городок превратится в огромный стол с сервизами и горками-скатертями, а также огромными десертами, созданными местными шеф-кондитерами.

Госзакупки

В новом ледовом городке будут тематически оформленные горки высотой ската от 1 до 3 метров и покатушки. На эспланаде появятся ледяные чайные сервизы, например, русский и Анны Яцкевич, автора знаменитой кобальтовой сеточки.

В этом году на создание ледового городка из бюджета выделят 26,4 млн рублей. На сайте госзакупок указано, что он будет работать с 28 декабря.

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