На строительство ледового городка не подали ни одной заявки

В городе уже начали украшать улицы к Новому году, а на эспланаде вовсю монтируют елку. Но со строительством ледового городка в Перми пока возникли сложности. Аукцион по определению подрядчика не состоялся, так как на него не подано ни одной заявки.

По данным «Коммерсанта», в конкурсе не участвовал постоянный подрядчик новогодних ледовых комплексов, глава некоммерческого фонда скульпторов России «Единение» Алексей Тютнев. Он отказался от заявки из-за недостаточного бюджета. «С учетом более сложного технического задания и указанного объема работ сумма в этом году примерно на 30% ниже прошлогодней, а должна быть на 40% больше», — цитирует «Коммерсант» его слова.

В администрации, напротив, говорят, что заинтересованных подрядчиков не было из-за «принципиально нового подхода» к возведению ледово-развлекательного комплекса. Городок должен быть более простым и безопасным, кроме того, регулярные оттепели добавляли проблем как при открытии городка и в процессе его эксплуатации.

Напомним, в этом году ледовый городок на эспланаде будет посвящен теме гостеприимства, его название — «Большое пермское чаепитие». Комплекс превратится в огромный стол с сервизами и горками-скатертями, а также огромными десертами, созданными местными шеф-кондитерами. Он должен быть готов к 28 декабря.