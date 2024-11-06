Соборную площадь начали украшать к Новому году

Улицы Перми начали украшать к Новому году. Пока световые инсталляции установили на Соборной площади. Там появились квадратные арки и свечи. Там же уже смонтировали елку.

Праздничное оформление Соборной площади — относительно новое. Оно появилось в 2023 году вместе с декором для пространства перед Театром-Театром и площадью перед Заксобранием.