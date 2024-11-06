Соборную площадь начали украшать к Новому году

Улицы Перми начали украшать к Новому году. Пока световые инсталляции установили на Соборной площади. Там появились квадратные арки и свечи. Там же уже смонтировали елку.
Праздничное оформление Соборной площади — относительно новое. Оно появилось в 2023 году вместе с декором для пространства перед Театром-Театром и площадью перед Заксобранием.
Как правило, работы по праздничному оформлению в Перми заканчивают в середине декабря. Во всех районах Перми появляется более 3 тыс. новогодних элементов.
Напомним, на эспланаде 31 октября уже начали монтировать новогоднюю елку. Она сохранит свое убранство – украшения в имперском стиле, приобретенные прошлой зимой, а также световой купол. Ледовый городок должны собирать в начале декабря. В этом году его темой станет чаепитие и гостеприимство в целом.
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