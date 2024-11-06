18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Соборную площадь начали украшать к Новому году

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Улицы Перми начали украшать к Новому году. Пока световые инсталляции установили на Соборной площади. Там появились квадратные арки и свечи. Там же уже смонтировали елку.

Праздничное оформление Соборной площади — относительно новое. Оно появилось в 2023 году вместе с декором для пространства перед Театром-Театром и площадью перед Заксобранием.

Как правило, работы по праздничному оформлению в Перми заканчивают в середине декабря. Во всех районах Перми появляется более 3 тыс. новогодних элементов.

Напомним, на эспланаде 31 октября уже начали монтировать новогоднюю елку. Она сохранит свое убранство – украшения в имперском стиле, приобретенные прошлой зимой, а также световой купол. Ледовый городок должны собирать в начале декабря. В этом году его темой станет чаепитие и гостеприимство в целом.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: