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Раскормленный до 17 килограмм кот Крошик начал худеть

Приют Матроскин/ВКонтакте

Кот Крошик, которого откормили до 17 кг, начал терять вес. Животное взвесили спустя две недели восстановления в реабилитационном центре. Как выяснилось, за это время Крошик похудел на 1 кг и 100 г.

Такой большой сброс веса врачи связывают с выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. Дальше Крошик будет худеть медленнее. В специальную программу похудения для котика вошли водная беговая дорожка и ОФП несколько раз в неделю.

Приют Матроскин/ВКонтакте
Приют Матроскин/ВКонтакте

Кот — подопечный «Матроскина». Как пояснили в приюте, Крошик сейчас не только борется с лишним весом, но и восстанавливает здоровье. Из-за ожирения у него обнаружили липидоз печени, который может вылиться в серьезные осложнения в дальнейшем. Пузо у кота побрито не просто так — этот вопрос часто задают представителям приюта — так врачами гораздо проще проводить необходимые обработки и лечение.

Ранее мы рассказывали, что бродячий кот спровоцировал крупную коммунальную аварию в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.

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