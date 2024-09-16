Раскормленный до 17 килограмм кот Крошик начал худеть

Кот Крошик, которого откормили до 17 кг, начал терять вес. Животное взвесили спустя две недели восстановления в реабилитационном центре. Как выяснилось, за это время Крошик похудел на 1 кг и 100 г.
Такой большой сброс веса врачи связывают с выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. Дальше Крошик будет худеть медленнее. В специальную программу похудения для котика вошли водная беговая дорожка и ОФП несколько раз в неделю.
Кот — подопечный «Матроскина». Как пояснили в приюте, Крошик сейчас не только борется с лишним весом, но и восстанавливает здоровье. Из-за ожирения у него обнаружили липидоз печени, который может вылиться в серьезные осложнения в дальнейшем. Пузо у кота побрито не просто так — этот вопрос часто задают представителям приюта — так врачами гораздо проще проводить необходимые обработки и лечение.
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Информационный обзор редакции.
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