Власти объяснили, что не так с главной сценой в парке Горького

Сносить главную сцену в парке Горького в Перми не будут, но претензии к ней все же имеются. По словам замглавы администрации Ольги Андриановой, власти через суд пытаются доказать, что у руководителя парка (он же является его арендатором) нет прав собственности на этот объект.

По данным издания Business Class, в 2023 году арендатор парка, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», зарегистрировал право собственности на театр эстрады и проходную будку. В мэрии считают, что это противоречит условиям аренды. Часть объектов в парке Горького, в том числе туалеты, построены без необходимых разрешений, считают представители городской администрации. И, если суд удовлетворит иск властей, руководству парка нужно будет привести все в нормативное состояние с необходимыми разрешениями и на законных основаниях.

Напомним, городские власти обратились с исками в суд. Они требуют демонтировать несколько объектов в парке, среди них: общественные туалеты, летние кафе Casa Mia и «Халва», аттракцион «Дом Дракулы». Их считают самовольными постройками. На днях директор парка Горького, Рашид Габдуллин, рассказал, что власти намерены демонтировать и главную сцену.

Одновременно с этим в администрации города задумали изменить концепцию парка Горького. На прошлой неделе проходили общественные слушания, посвященные его дальнейшей судьбе. Участники предложили модернизировать сцену и газон, заменить аттракционы, добавить современные туалеты и прогулочные зоны. Параллельно проводился онлайн-опрос. Обрабатывать мнения будут представители организации «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России»).