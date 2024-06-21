Больше зелени и замена аттракционов: как прошли публичные слушания по развитию парка Горького

В Перми прошли первые публичные слушания, которые касаются развития городских парков и скверов. Начали с парка Горького, который является особо охраняемой территорией регионального значения, следующими будут Сад им. Миндовского и парк «Счастье есть».

Активные горожане, представители общественности и организаций, которые занимаются развитием парков в России, обсуждали озеленение, архитектуру, ценности и функции «Горьковского». Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, участники предложили модернизировать сцену и газон, заменить аттракционы, добавить современные туалеты и прогулочные зоны, предоставить возможности для посещения парка людей с ОВЗ, увеличить количество зеленых насаждений и цветов. Также в парке Горького могут сделать зонирование: разделить территории для тихого и активного отдыха.

«Я хотела бы, чтобы в парке проводились экопрактики — мы могли бы вместе с жителями поставить там домики для насекомых, высадить кормовые растения для птиц. Необходимо, чтобы в парке возник уголок для природы, для экосистемы», — поделилась мнением Надежда Баглей, координатор проекта «Сад Соловьев».

Параллельно проводится онлайн-опрос на сайте городской администрации и «Госуслугах» о том, что нужно добавить, а что — убрать в парке Горького. Он закончится 23 июня. Обрабатывать мнения, которые прозвучали на публичных слушаниях и во время онлайн-опроса, будут представители организации «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России»). Они же будут разрабатывать новую концепцию парка Горького. Учесть обещали мнения и запросы жителей города, а также культурное и историческое значение самого парка.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.