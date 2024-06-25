Главную сцену парка Горького могут снести

Власти Перми потребовали с руководства парка Горького снести еще и главную сцену. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» Рашид Габдуллин, управляющий парком.

Напомним, городские власти обратились с исками в суд. Они требуют демонтировать несколько объектов в парке, среди них: два общественных туалета, два летних кафе Casa Mia и «Халва», аттракцион «Дом Дракулы». Их считают самовольными постройками.

«То, что еще не освещалось — почти еженедельные проверки всего, что можно с задачей выписать предписание и штраф за все, что можно. Если Вас удивит штраф за серый снег, то меня уже нет», — поделился Рашид Габдулин.

Вместе с тем, власти задумали изменить концепцию парка Горького. На прошлой неделе проходили общественные слушания, посвященные его дальнейшей судьбе. Участники предложили модернизировать сцену и газон, заменить аттракционы, добавить современные туалеты и прогулочные зоны. Параллельно проводился онлайн-опрос. Обрабатывать мнения будут представители организации «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России»).