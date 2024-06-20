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Создатель деревянной «П» предложил идею для нового арт-объекта в городе

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Николай Полисский, создатель деревянной буквы «П», которую снесли буквально на днях, предложил новую идею для арт-объекта в Перми. Он может быть сделан из топляка и посвящен политзаключенным, сообщается в телеграм-канале «Никола-Ленивец».

Напомним, «Пермские ворота» создали для музея PERMM, они появились в 2011 году на площади Гайдара у вокзала Пермь-2. На этом месте в июле начнут строить транспортную развязку к новому мосту через Каму. На днях стало известно, что арт-объект все-таки демонтируют, а не перенесут, как предполагали ранее: у деревянной буквы «П» оказался высокий уровень износа.

Николай Полисский говорил, что нет смысла переносить арт-объект на другую локацию, так как он создавался именно для этой. Взамен он предложил сделать что-то новое на месте «Пермских ворот». Об этом его попросили директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева и инициативная группа вокруг него.

«Мои первые мысли — про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал, — рассказал Полисский. — Но есть еще одна деталь: он  добыт в основном политзаключенными в годы сталинских репрессий. Таким образом, можно создать мост между невинно загубленными жизнями прошлых поколений и поколениями будущими. А невинно убиенные посмертно смогли бы поучаствовать в развитии Перми, вдохнуть новую энергию в культурную жизнь город».

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