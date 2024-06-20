Ушла эпоха: деревянную «П» разобрали буквально за несколько часов

Кстати, автор деревянной «П», Николай Полисский, уже высказался о сносе своей скульптуры. «Мне не привыкать. И в Москве ее убрали, и здесь», — цитирует 59.ru слова художника. Он заметил, что если бы было предложение, сделал бы новый арт-объект в Перми, но на этот раз из топляков со дна Камы.

В итоге арт-объект, вызывавший сначала неоднозначную реакцию у пермяков, простоял 13 лет. Деревянную «П» собирали в общей сложности три месяца, было использовано более 5 тыс. еловых бревен. Ее называли символом культурной революции, «П» появилась в июне 2011 года в рамках паблик-арт программы музея PERMM. «В Пермском крае меня поразили две вещи — красивейшая река Кама и обилие лесов. Я узнал, что когда-то лес сплавляли по Каме, и у меня родился образ, как структурированная масса леса из воды поднимается наружу и материализуется в хаотичную структуру. Поэтому и сделал «Пермские ворота» из грубой ели, которая структурирована в виде ворот. Выглядит все это как висящие в воздухе бревна, словно вознесшиеся из воды на небо, а ночью от подсветки они становятся хрустальными», — рассказывал тогда Николай Полисский.