Началась подготовка к строительству развязки на площади Гайдара

Началась подготовка к возведению новой транспортной развязки с кольцевым пересечением на площади Гайдара в Перми. Она свяжет в единую сесть новую улицу Строителей и тоннель в створе на Углеуральской.

Рабочие подрядчика АО «Уралмостострой» приступили к организации строительного городка, разбивке и закреплению осей трассы. Как рассказали в пресс-службе минстроя, специалисты собирают с клумб на площади Гайдара плодородный грунт (его используют на других объектах озеленения города), а также готовятся к переустройству коммунальных и инженерных сетей на месте будущих работ. В июле коммунальщики начнут переносить сети связи, водопровода, канализации и отопления.

Первый этап строительства не повлияет на дорожное движение, так как пройдет за пределами проезжей части. На ней работы начнутся в третьем квартале 2024 года, тогда транспорт перенаправят по новому пути. Схема организации движения на этот период уже согласована, об изменениях сообщат дополнительно.

Возводить новую развязку начнут в июле 2024 года. Закончить работы на первом этапе по плану должны летом 2025 года. Дорожный объект станет составной частью проекта строительства третьего моста через Каму.

Ранее мы рассказывали о том, что деревянную букву «П» скоро снесут, так как она находится на месте, где построят транспортную развязку на площади Гайдара.