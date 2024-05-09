Перекрытие улиц, запрет на алкоголь, афиша: собрали все, что касается 9 Мая в Перми

Пермь ждут длинные праздничные выходные, которые продлятся с 9 по 12 мая. День Победы в 2024 году будут праздновать в 79-й раз. «Прм.Собака.ru» собрала всю информацию, касающуюся праздника: когда начнется торжественный парад, какой будет погода и какие улицы перекроют.
Праздничные мероприятия 9 мая
Традиционно празднование Дня Победы начнется в 8:30 с возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде. Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади начнется в 10:00. Его будут транслировать на медиаэкранах у Театра-Театра.
С 12:00 на главной городской площади у Театра-Театра начнутся праздничные мероприятия: выступят местные творческие коллективы. В 20:00 на сцену выйдет певец, исполнитель песни «Русский парень», певец Алексей Гоман.
На набережной Камы с 12:00 до 19:00 будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны. А у Речного вокзала с 14:00 начнется концерт под открытым небом. После в музее напротив ж/д станции «Пермь-1» состоится выставка «Молотов. Пространство для жизни».
Идеи о том, как еще можно провести День Победы, а также 10, 11 и 12 мая в Перми, читайте в нашей афише.
Погода
Погода 9 мая в Перми будет холодной. По данным ГИС-центра ПГНИУ, днем в городе ожидается до +6°С. Будут кратковременные дожди и снежная крупа, ветер западный до 15 м/с. Подробный прогноз на выходные с 9 по 12 мая мы публиковали вот здесь, если кратко: будет холодно.
Запрет на парковку
До 14:00 нельзя будет парковаться на четной стороне Комсомольского проспекта от Ленина до Монастырской, обеим сторонам Комсомольского проспекта от Ленина до Пушкина. Также будет запрещена остановка для всех видов транспорта в центре Перми. В новости мы подробнее рассказываем, на каких улицах в Перми нельзя будет парковать машину 9 мая.
Перекрытие улиц
С 6:00 временно закроют движение любого транспорта, в том числе трамваев, по:
- улице Куйбышева от Петропавловской до Пермской
- четной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Монастырской (без остановки движения по Советской)
- по обеим сторонам Комсомольского проспекта от Петропавловской до Краснова
- улице Ленина от Борчанинова до Газеты «Звезда»
- улице Пермской от Куйбышева до Газеты «Звезда»
- улице Екатерининская от Куйбышева до Газеты «Звезда»
- улице Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»
- улице Пушкина от Куйбышева до Газеты «Звезда»
На время прохождения торжественной колонны, с 10:00 до 12:00, будет закрыто движение по улицам Попова (от Петропавловской до Пермской) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).
Изменения движения общественного транспорта
C 05:00 до 14:00 изменится схема движения автобусов №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77, №81. Они пойдут в объезд Комсомольского проспекта и улицы Ленина по Революции. 9 мая автобус №51 пойдет в объезд по улицам Революции и Сибирской. Конечной остановкой №10 и №72 будет «Универсам», а для №41 и №60 – остановка «Улица Попова». Автобусы, следующие от Коммунального моста, проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Ограничения будут действовать до момента прохождения колонны.
С 14:00 до 23:00 автобусы №10, №14, №50, №68 и №81 проследуют по улицам Ленина, Крисанова, Екатерининской/Луначарского, Борчанинова, Ленина. Маршрут №67 пройдет улицам Ленина, Крисанова, Луначарского/Екатерининской, Борчанинова, Пушкина. Автобусы №6, №35, №46 и №49 будет ехать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской/Ленина.
С 6:00 до 13:00 будет закрыто движение трамваев по улицам Петропавловской и Ленина. В это время №4 будет курсировать сообщением «Висим – Велта», маршрут №7 «ВРЗ – Разгуляй». Остальные маршруты трамваев продолжат работать без изменений.
Запрет на алкоголь
В Пермском крае в магазинах запретят продажу алкогольной продукции. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф от 20 тыс. до 40 тыс. руб., юридическим – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
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