Перекрытие улиц, запрет на алкоголь, афиша: собрали все, что касается 9 Мая в Перми

Праздничные мероприятия 9 мая

Традиционно празднование Дня Победы начнется в 8:30 с возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде. Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади начнется в 10:00. Его будут транслировать на медиаэкранах у Театра-Театра.

С 12:00 на главной городской площади у Театра-Театра начнутся праздничные мероприятия: выступят местные творческие коллективы. В 20:00 на сцену выйдет певец, исполнитель песни «Русский парень», певец Алексей Гоман.

На набережной Камы с 12:00 до 19:00 будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны. А у Речного вокзала с 14:00 начнется концерт под открытым небом. После в музее напротив ж/д станции «Пермь-1» состоится выставка «Молотов. Пространство для жизни».