Центр Перми будет перекрыт 9 мая: рассказываем, какие улицы и в какое время

В пресс-службе городской администрации рассказали, какие улицы будут перекрыты в Перми из-за подготовки и празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Временно закрыто движение всех видов транспорта до 23:59 11 мая на Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта.
9 мая запретят проезд: с 00:00 до 14:00 по Октябрьской площади и с 05:00 до 23:00 по Ленина от Борчанинова до Крисанова. С 6:00 временно закроют движение любого транспорта, в том числе трамваев, по:
- Куйбышева от Петропавловской до Пермской
- четной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Монастырской (без остановки движения по Советской)
- по обеим сторонам Комсомольского проспекта от Петропавловской до Краснова
- Ленина от Борчанинова до Газеты «Звезда»
- Пермской от Куйбышева до Газеты «Звезда»
- Екатерининская от Куйбышева до Газеты «Звезда»
- Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»
- Пушкина от Куйбышева до Газеты «Звезда»
Движение для трамваев возобновят в 13:00, личные авто могут ехать с 14:00. На время прохождения торжественной колонны, с 10:00 до 12:00, будет закрыто движение по улицам Попова (от Петропавловской до Пермской) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).
Запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта до 23:59 11 мая на Октябрьской площади (по обеим сторонам Комсомольского проспекта).
До 14:00 9 мая нельзя будет парковаться на четной стороне Комсомольского проспекта от Ленина до Монастырской, обеим сторонам Комсомольского проспекта от Ленина до Пушкина. Также будет запрещена остановка для всех видов транспорта
с 00:00 8 мая до 23:00 9 мая по улице:
- Ленина от Крисанова до Борчанинова
с 00:00 8 мая до 14:00 9 мая по улицам:
- Борчанинова от Петропавловской до Ленина
- Куйбышева от Петропавловской до Ленина
- нечетной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Ленина
- обеим сторонам Комсомольского проспекта от Пушкина до Краснова
- Ленина от Борчанинова до Газеты «Звезда»
- Екатерининская от Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»
- Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»
- Пушкина от Куйбышева Газеты «Звезда».
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