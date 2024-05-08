Центр Перми будет перекрыт 9 мая: рассказываем, какие улицы и в какое время

В пресс-службе городской администрации рассказали, какие улицы будут перекрыты в Перми из-за подготовки и празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Временно закрыто движение всех видов транспорта до 23:59 11 мая на Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта.

9 мая запретят проезд: с 00:00 до 14:00 по Октябрьской площади и с 05:00 до 23:00 по Ленина от Борчанинова до Крисанова. С 6:00 временно закроют движение любого транспорта, в том числе трамваев, по:

Куйбышева от Петропавловской до Пермской

четной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Монастырской (без остановки движения по Советской)

по обеим сторонам Комсомольского проспекта от Петропавловской до Краснова

Ленина от Борчанинова до Газеты «Звезда»

Пермской от Куйбышева до Газеты «Звезда»

Екатерининская от Куйбышева до Газеты «Звезда»

Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»

Пушкина от Куйбышева до Газеты «Звезда»

Движение для трамваев возобновят в 13:00, личные авто могут ехать с 14:00. На время прохождения торжественной колонны, с 10:00 до 12:00, будет закрыто движение по улицам Попова (от Петропавловской до Пермской) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

Запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта до 23:59 11 мая на Октябрьской площади (по обеим сторонам Комсомольского проспекта).

До 14:00 9 мая нельзя будет парковаться на четной стороне Комсомольского проспекта от Ленина до Монастырской, обеим сторонам Комсомольского проспекта от Ленина до Пушкина. Также будет запрещена остановка для всех видов транспорта

с 00:00 8 мая до 23:00 9 мая по улице:

Ленина от Крисанова до Борчанинова

с 00:00 8 мая до 14:00 9 мая по улицам: