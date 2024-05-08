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Транспорт

Центр Перми будет перекрыт 9 мая: рассказываем, какие улицы и в какое время

Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе городской администрации рассказали, какие улицы будут перекрыты в Перми из-за подготовки и празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Временно закрыто движение всех видов транспорта до 23:59 11 мая на Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта.

9 мая запретят проезд: с 00:00 до 14:00 по Октябрьской площади и с 05:00 до 23:00 по Ленина от Борчанинова до Крисанова. С 6:00 временно закроют движение любого транспорта, в том числе трамваев, по:

  • Куйбышева от Петропавловской до Пермской
  • четной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Монастырской (без остановки движения по Советской)
  • по обеим сторонам Комсомольского проспекта от Петропавловской до Краснова
  • Ленина от Борчанинова до Газеты «Звезда»
  • Пермской от Куйбышева до Газеты «Звезда»
  • Екатерининская от Куйбышева до Газеты «Звезда»
  • Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»
  • Пушкина от Куйбышева до Газеты «Звезда»

Движение для трамваев возобновят в 13:00, личные авто могут ехать с 14:00. На время прохождения торжественной колонны, с 10:00 до 12:00, будет закрыто движение по улицам Попова (от Петропавловской до Пермской) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

Запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта до 23:59 11 мая на Октябрьской площади (по обеим сторонам Комсомольского проспекта).

До 14:00 9 мая нельзя будет парковаться на четной стороне Комсомольского проспекта от Ленина до Монастырской, обеим сторонам Комсомольского проспекта от Ленина до Пушкина. Также будет запрещена остановка для всех видов транспорта

с 00:00 8 мая до 23:00 9 мая по улице:

  • Ленина от Крисанова до Борчанинова

 с 00:00 8 мая до 14:00 9 мая по улицам:

  • Борчанинова от Петропавловской до Ленина
  • Куйбышева от Петропавловской до Ленина
  • нечетной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Ленина
  • обеим сторонам Комсомольского проспекта от Пушкина до Краснова
  • Ленина от Борчанинова до Газеты «Звезда»
  • Екатерининская от Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»
  • Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»
  • Пушкина от Куйбышева Газеты «Звезда».

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