Сначала резкое потепление, а затем – похолодание: какой погоды ждать с 8 по 12 мая

Погода в Пермском крае 8 мая будет крайне переменчивой – резко потеплеет днем, а к вечеру похолодает. А после в регионе начнется мощное арктическое вторжение. О том, к какой погоде готовиться с 8 по 12 мая, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

В среду днем большая часть региона, кроме северо-запада и севера, попадет в теплый сектор циклона. Резко потеплеет до +17...+21°С на юге, в центре и на востоке края, в том числе в Перми. Одновременно с этим начнется сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Уже вечером погода ухудшится. По региону пройдет холодный фронт с умеренными дождями. На большей части региона, кроме юго-востока, похолодает до +4…+9°С. Больше всего осадков ожидается в районе Кудымкара, Березников и Чердыни (30-40% месячной нормы мая). В Перми по разным оценкам может выпасть 8-15 мм за сутки.

С 9 мая в Пермском крае ожидается очередное похолодание. Ночью будет от 0...+2°С на северо-западе края до +10°С на юго-востоке. Возможен снег, который будет налипать на проводах и деревьях. Днем потеплеет: на северо-западе станет чуть выше 0°С, на юге до +8°С и в Перми до +6°С. Осадки будут и днем в виде кратковременных дождей и снежной крупы, ветер достигнет 15 м/с.

На 10 мая придется пик похолодания в Пермском крае. В регионе ночью ожидается от -2°С до +2°С. Днем столбик термометра будет в районе +2…+7°С, в Перми можно ждать около +5°С. Снова пойдут мокрый снег и снежная крупа, а на севере региона может опять установиться снежный покров.

В конце недели 11-12 мая можно ожидать некоторого потепления, когда начнет поступать умеренная воздушная масса. В связи с этим можно ожидать до +4…+9°С ночью и +9…+14°С днем. Но потепление будет сопровождаться обильными дождями.