Меню Mucho Mas будет сосредоточено на мексиканской кухне в прочтении шеф-повара Антона Оборина, среди блюд — чили кон карне, тако, бурито. За напитки отвечает Денис Пирожинский: в барной карте появятся коктейли на основе агавы и других сочетаний в стилистике Латинской Америки.

Новый бар находится на Сибирской улице, недалеко от Театрального сквера. Ранее он успел поработать в формате поп-ап: на фестивалях RED FEST, «ПРОСВЕТ», а также в коллаборации с «Гараж Дю Фанк». С 18 ноября такерия планирует работать в техническом режиме. Полноценный формат бара Mucho Mas напитками намерены запустить в конце ноября.

Недавно мы рассказывали, что в Перми открывается новый бар от создателей Sabotage.

Информационный обзор редакции.