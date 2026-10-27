На Советской готовятся открыть новый бар

Новый бар откроется на месте, где раньше работал Brugge на Советской улице. Весной мы рассказывали, что это место займет проект от команды Sabotage.

В социальных сетях Lost Planet поделились, что сейчас внутри наводят последний лоск, а команда уже на изготовке. Информацию о том, когда именно запланировано открытие нового бара в Перми, пока держат в секрете. Но, судя по данным справочника 2ГИС, запуск намечен на ноябрь.

Ранее мы рассказывали, что Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина.

Информационный обзор редакции.