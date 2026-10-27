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На Советской готовятся открыть новый бар

В Перми готовятся открыть новый бар Lost Planet. Известно, что это новый проект от основателей Sabotage.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Соцсети бара Lost Planet
Соцсети бара Lost Planet

Новый бар откроется на месте, где раньше работал Brugge на Советской улице. Весной мы рассказывали, что это место займет проект от команды Sabotage.

В социальных сетях Lost Planet поделились, что сейчас внутри наводят последний лоск, а команда уже на изготовке. Информацию о том, когда именно запланировано открытие нового бара в Перми, пока держат в секрете. Но, судя по данным справочника 2ГИС, запуск намечен на ноябрь.

Ранее мы рассказывали, что Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина.

Информационный обзор редакции.

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