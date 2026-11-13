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Реберная рэпера Басты займет площадку магазина «Иль де Ботэ»

Появились подробности об открытии ресторана-реберной «Frank by Баста» в Перми. Проект развивают сам Василий Вакуленко и основатели петербургской сети ресторанов Frank.

FRANK by БАСТА/ВКонтакте

Новое заведение займет бывшую площадку магазина «Иль де Ботэ» в «Колизее». По данным портала v-kurse.ru, в помещении сейчас идут ремонтные работы. Открытие запланировано на март 2027 года. Меню «Frank by Баста» будет сосредоточено вокруг ребрышек, а также бургеров, горячих блюд, салатов.

Кстати! На месте магазина «Лэтуаль» в Перми готовятся официально открыть новую цифровую кофейню «Дринкит».

Информационный обзор редакции.

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