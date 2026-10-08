Ресторан-реберную от Басты готовятся открыть на улице Ленина

Как сообщает портал v-kurse.ru, открытие ресторана от Басты в Перми намечено на март 2027 года. Новое заведение займет площади в торговом центре «Колизей Атриум». Меню «Frank by Баста» будет сосредоточено вокруг ребрышек, но есть и другие позиции: бургеры, горячие блюда, салаты.

Недавно мы рассказывали о том, что после большого обновления к открытию готовится еще одно кафе «Хуторок».

Информационный обзор редакции.