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Открытия

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Известна дата открытия двухуровневой кофейни на месте магазина «Лэтуаль»

Новая цифровая кофейня сети «Дринкит» готовится к официальному открытию. Точка будет пятой и займет пространство бывшего магазина косметики «Лэтуаль» в ЦУМе.

Сеть «Дринкит» в Перми
Сеть «Дринкит» в Перми
Сеть «Дринкит» в Перми
Сеть «Дринкит» в Перми

Фишка новой кофейни — второй уровень. На первом расположены бар, основная посадочная зона «умная» выдача, на втором — несколько столиков. Заведение уже начало работать в техническом режиме. Официальное открытие «Дринкит» запланировано на 14 ноября.

В декабре на площадях, которые ранее занимал «Лэтуаль», собираются открыть кафе «Капитан Шаверма».

Информационный обзор редакции.

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