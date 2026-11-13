Известна дата открытия двухуровневой кофейни на месте магазина «Лэтуаль»

Фишка новой кофейни — второй уровень. На первом расположены бар, основная посадочная зона «умная» выдача, на втором — несколько столиков. Заведение уже начало работать в техническом режиме. Официальное открытие «Дринкит» запланировано на 14 ноября.

В декабре на площадях, которые ранее занимал «Лэтуаль», собираются открыть кафе «Капитан Шаверма».

Информационный обзор редакции.