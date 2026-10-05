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Новый ресторан «ТÖВ» готовится к открытию осенью

Новый гастрономический проект «ТÖВ» при бизнес-парке «Гоголь» готовится к открытию в ноябре 2026 года. Об этом редакции «Прм.Собака.ru» рассказала команда нового ресторана, в основе которого — локальная кухня с акцентом на современность.

«ТÖВ»

Шеф-поваром ресторана «ТÖВ» будет Владимир Бурдин, бренд-шефом ресторанного кластера при бизнес-парке «Гоголь» выступит Егор Астраханцев. Он делится в своих социальных сетях подробностями о двух проектах — Tehnikum и «Ламберти».

В пространство, которое займет гастробистро Tehnikum, на днях завезли новое оборудование. Сейчас в нем идет стройка: все в лесах и турах. В ресторане «Ламберти» уже поставлены кухня и модули для спинок. Сейчас идет финальная отделка стен. По словам Егора Астраханцева, в интерьере много натурального мрамора, а в вип-комнате — панно в технике маркетри.

Недавно мы рассказывали о том, когда откроется новое кафе, которое заняло пространство Central Perk.

Информационный обзор редакции.

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