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В новой галерее временно закрылись кофейня и ресторан

Кофейня и ресторан в новом комплексе художественной галереи временно закрылись. Как сообщает «Новый компаньон», музей в ближайшие две недели будет работать без заведений общепита.

Кафе Галерея/ВКонтакте

В галерее официально объяснили причину перерыва в работе кофейни и ресторана техническими неполадками. Но по данным издания, они закрываются для окончательного оформления арендных договоров.

Ресторан «Галерея» работал в формате кафе, в заведении говорят, что это временное решение, первый этап перед запуском полноценного ресторана с концепцией, отражающей дух мест.

Информационный обзор редакции.

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