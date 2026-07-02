В новой галерее временно закрылись кофейня и ресторан

Кофейня и ресторан в новом комплексе художественной галереи временно закрылись. Как сообщает «Новый компаньон», музей в ближайшие две недели будет работать без заведений общепита.
В галерее официально объяснили причину перерыва в работе кофейни и ресторана техническими неполадками. Но по данным издания, они закрываются для окончательного оформления арендных договоров.
Ресторан «Галерея» работал в формате кафе, в заведении говорят, что это временное решение, первый этап перед запуском полноценного ресторана с концепцией, отражающей дух мест.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)