В новой галерее временно закрылись кофейня и ресторан

В галерее официально объяснили причину перерыва в работе кофейни и ресторана техническими неполадками. Но по данным издания, они закрываются для окончательного оформления арендных договоров.

Ресторан «Галерея» работал в формате кафе, в заведении говорят, что это временное решение, первый этап перед запуском полноценного ресторана с концепцией, отражающей дух мест.

Информационный обзор редакции.