Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина

Планируется, что это будет двухэтажный ресторан с летней террасой. Как рассказала редакции «Прм.Собака.ru» Екатерина Белка, он станет продолжением демократичного бистро «Булка», но уже в формате ресторана. Уже известно, что новый гастрономический проект Екатерины Белки займет бывшее пространство «Чайханы» на улице Ленина. Другие подробности команда пока держит в секрете.

Кстати! Недавно мы рассказывали, что на улице Ленина собираются открыть ресторан-реберную от Басты.

Информационный обзор редакции.