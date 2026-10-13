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Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина

Список гастрономических проектов Belka Family пополнит еще один. Ресторатор Екатерина Белка («Мадам Жу», Belka, «Булка», «Булошная», Rolls) вместе с бренд-шефом Максимом Тупицыным работают над созданием нового ресторана. Он будет называться «Гранд Булка».

На фото — открывшаяся летом «Булка
«Булка бистро»

На фото — открывшаяся летом «Булка

Планируется, что это будет двухэтажный ресторан с летней террасой. Как рассказала редакции «Прм.Собака.ru» Екатерина Белка, он станет продолжением демократичного бистро «Булка», но уже в формате ресторана. Уже известно, что новый гастрономический проект Екатерины Белки займет бывшее пространство «Чайханы» на улице Ленина. Другие подробности команда пока держит в секрете.

Кстати! Недавно мы рассказывали, что на улице Ленина собираются открыть ресторан-реберную от Басты.

Информационный обзор редакции.

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