Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина

Список гастрономических проектов Belka Family пополнит еще один. Ресторатор Екатерина Белка («Мадам Жу», Belka, «Булка», «Булошная», Rolls) вместе с бренд-шефом Максимом Тупицыным работают над созданием нового ресторана. Он будет называться «Гранд Булка».
На фото — открывшаяся летом «Булка
Планируется, что это будет двухэтажный ресторан с летней террасой. Как рассказала редакции «Прм.Собака.ru» Екатерина Белка, он станет продолжением демократичного бистро «Булка», но уже в формате ресторана. Уже известно, что новый гастрономический проект Екатерины Белки займет бывшее пространство «Чайханы» на улице Ленина. Другие подробности команда пока держит в секрете.
Кстати! Недавно мы рассказывали, что на улице Ленина собираются открыть ресторан-реберную от Басты.
Информационный обзор редакции.
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