На месте «Форшмака» открылось «Булка Бистро»

«Булка» заняла пространство бывшего ресторана «Форшмак» на улице Швецова. В меню бистро несколько разновидностей завтраков (омлет, каши, драники, круассаны), много салатов и супы. В основном курсе представлены разные блюда от тигровых креветок на гриле и бургера до самолепных пельменей и печени, которую, как призналась сама Екатерина Белка в одном из видео, она очень ждала.

Недавно мы рассказывали, что ресторанная сеть «Боттега Рест» готовится открыть ресторан русской кухни «Бьярма».

Информационный обзор редакции.