На месте «Форшмака» открылось «Булка Бистро»

В Перми в техническом режиме открылось «Булка Бистро». Это новый проект ресторатора Екатерины Белки (Madame Zhu, Belka, ROLLS, «Булошная»), который позиционируется как место с понятной едой и комфортными ценами.
«Булка» заняла пространство бывшего ресторана «Форшмак» на улице Швецова. В меню бистро несколько разновидностей завтраков (омлет, каши, драники, круассаны), много салатов и супы. В основном курсе представлены разные блюда от тигровых креветок на гриле и бургера до самолепных пельменей и печени, которую, как призналась сама Екатерина Белка в одном из видео, она очень ждала.
Недавно мы рассказывали, что ресторанная сеть «Боттега Рест» готовится открыть ресторан русской кухни «Бьярма».
Информационный обзор редакции.
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