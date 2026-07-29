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На месте «Форшмака» открылось «Булка Бистро»

В Перми в техническом режиме открылось «Булка Бистро». Это новый проект ресторатора Екатерины Белки (Madame Zhu, Belka, ROLLS, «Булошная»), который позиционируется как место с понятной едой и комфортными ценами.

Belka Family
Екатерина Фотина
Belka Family
Екатерина Фотина

«Булка» заняла пространство бывшего ресторана «Форшмак» на улице Швецова. В меню бистро несколько разновидностей завтраков (омлет, каши, драники, круассаны), много салатов и супы. В основном курсе представлены разные блюда от тигровых креветок на гриле и бургера до самолепных пельменей и печени, которую, как призналась сама Екатерина Белка в одном из видео, она очень ждала.

Недавно мы рассказывали, что ресторанная сеть «Боттега Рест» готовится открыть ресторан русской кухни «Бьярма».

Информационный обзор редакции.

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