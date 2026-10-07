После большого обновления к открытию готовится еще одно кафе «Хуторок»

Еще одно кафе «Хуторок» в Перми отправили на обновление. Им занимается команда дизайн-бюро CONTORA, которая поделилась подробностями в социальных сетях.
Ремонтные работы идут в «Хуторке» в районе площади Дружбы. Обновление уже вышло на финальную стадию: рабочие готовятся к сборке мебели и подключению кухонного оборудования. Известно, что открыть «Хуторок» намерены в октябре. Караоке-зал, который ранее был при кафе, останется: в нем освежили ремонт.
Напомним, в феврале 2026 года на Сибирской открылся после обновления и ребрендинга первый «Хуторок». Ранее на этом месте находился ресторан «Компот», который, как и «Хуторок» относится к сети «Национальная кухня» (ее развивает ресторатор Олег Поляков).
Ранее мы рассказывали, что в Перми готовится к открытию ресторан «ТÖВ» при бизнес-парке «Гоголь».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)