После большого обновления к открытию готовится еще одно кафе «Хуторок»

Ремонтные работы идут в «Хуторке» в районе площади Дружбы. Обновление уже вышло на финальную стадию: рабочие готовятся к сборке мебели и подключению кухонного оборудования. Известно, что открыть «Хуторок» намерены в октябре. Караоке-зал, который ранее был при кафе, останется: в нем освежили ремонт.

Напомним, в феврале 2026 года на Сибирской открылся после обновления и ребрендинга первый «Хуторок». Ранее на этом месте находился ресторан «Компот», который, как и «Хуторок» относится к сети «Национальная кухня» (ее развивает ресторатор Олег Поляков).

Ранее мы рассказывали, что в Перми готовится к открытию ресторан «ТÖВ» при бизнес-парке «Гоголь».

Информационный обзор редакции.