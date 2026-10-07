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После большого обновления к открытию готовится еще одно кафе «Хуторок»

Еще одно кафе «Хуторок» в Перми отправили на обновление. Им занимается команда дизайн-бюро CONTORA, которая поделилась подробностями в социальных сетях.

Соцсети дизайн-бюро CONTORA

Ремонтные работы идут в «Хуторке» в районе площади Дружбы. Обновление уже вышло на финальную стадию: рабочие готовятся к сборке мебели и подключению кухонного оборудования. Известно, что открыть «Хуторок» намерены в октябре. Караоке-зал, который ранее был при кафе, останется: в нем освежили ремонт.

Напомним, в феврале 2026 года на Сибирской открылся после обновления и ребрендинга первый «Хуторок». Ранее на этом месте находился ресторан «Компот», который, как и «Хуторок» относится к сети «Национальная кухня» (ее развивает ресторатор Олег Поляков).

Ранее мы рассказывали, что в Перми готовится к открытию ресторан «ТÖВ» при бизнес-парке «Гоголь».

Информационный обзор редакции.

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