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«Паста — не просто еда, а событие»: известно, когда планируют открыть новый «Пастарь»

Стала известна дата открытия третьего паста-бара «Пастарь». Заведение нового формата появится в ТРЦ «iMall Эспланада». 

Ольга Рунева

Ранее мы рассказывали, что особенность этого «Пастаря» — внедрение цифрового конструктора блюд. «Мы хотим показать, что паста — это не просто еда, а событие, — поделились с редакцией «Прм.Собака.ru» представители нового заведения. — Будем готовить прямо на глазах у гостей и делиться простыми гастрономическими хитростями: от выбора соуса до правильной подачи». Новый «Пастарь» в Перми планирую открыть 25 сентября.

Недавно мы рассказывали о том, что поп-ап бар Garage du Funk останется работать на постоянной основе.

Информационный обзор редакции.

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