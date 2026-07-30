Цифровой конструктор и секретные соусы: появились подробности открытия нового паста-бара

Новый паста-бар собираются открыть в ТРЦ «iMall Эспланада». Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в «Пастаре», новая точка будет отличаться: команда готовится внедрить цифровой конструктор блюд, который привнесет новый пользовательский опыт в кулинарную жизнь города.

Кухня в новом «Пастаре» также будет открытой, но специально для проекта в «iMall Эспланада», команда намерена разработать секретные соусы, которые будут доступны только в этой локации. Также в планах — детские порции с мягкими вкусами и отдельное меню завтраков. Точную дату открытия нового «Пастарь Imall» пока держат в секрете, но в планах запустить его осенью 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что откроется на месте закрывшегося кафе Central Perk.

Информационный обзор редакции.