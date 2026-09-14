Создатели поп-ап бара Garage du Funk решили не закрывать проект в октябре

Garage du Funk — коллаборация команды Андрея и Елены Ажгихиных (Caramella, Mirage) с Дарьей Кузнецовой (Garage Healthy Bar). Формат бара понравился и гостям, и команде. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на Дарью Кузнецову, поп-ап заведение продолжит работать в том же режиме. В планах у создателей — запуск новых мероприятий и обновление позиций в меню и карте бара.

Ранее мы рассказывали о том, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по закрытиям гастрономических проектов.

Информационный обзор редакции.