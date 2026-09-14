Создатели поп-ап бара Garage du Funk решили не закрывать проект в октябре

Поп-ап бар Garage du Funk, открывшийся в конце мая как временный проект к Дягилевскому фестивалю, продолжит свою работу на постоянной основе. Ранее создатели планировали, что заведение проработает до октября.
Garage du Funk — коллаборация команды Андрея и Елены Ажгихиных (Caramella, Mirage) с Дарьей Кузнецовой (Garage Healthy Bar). Формат бара понравился и гостям, и команде. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на Дарью Кузнецову, поп-ап заведение продолжит работать в том же режиме. В планах у создателей — запуск новых мероприятий и обновление позиций в меню и карте бара.
Ранее мы рассказывали о том, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по закрытиям гастрономических проектов.
Информационный обзор редакции.
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