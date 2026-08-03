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Вместо «Шафта» открывается лаундж-бар с акцентом на локальную кухню

Вместо гастробара «Шафт» на Пермской улице открылось новое заведение. Теперь это лаундж-бар «Öш», что в переводе с коми-пермяцкого медведь.

«Öш»

«Öш» начал работать в техническом режиме. «Мы долго собирали это место по деталям: фактуры, свет, орнаменты, атмосфера — и, конечно, меню», — поделилась команда проекта в социальных сетях. Меню лаундж-бара сосредоточено на европейской кухне с локальными акцентами (тартар из оленины, посикунчики, печеная морковь, бефстроганов) и авторскими напитками в пермской стилистике (коктейли «Белые ночи» и «Счастье на за горами»).

Недавно мы рассказывали, что на месте «Форшмака» открылось городское кафе «Булка», а в здании бывшего магазина «Мелодия» теперь работает ресторан «Бьярма».

Информационный обзор редакции.

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