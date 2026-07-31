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Открытия

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Показываем, как выглядит ресторан «Бярма»: он открывается в старинных зданиях магазина «Мелодия» и особняка купца Степанова

Новый ресторан актуальной русской кухни «Бьярма» готовится к официальному открытию 1 и 2 августа. Проект «Боттега Рест» (Interview, La Bottega) разместится в зданиях бывшего магазина «Мелодия» и доме купца Степанова на улице Ленина, напротив городской администрации.

Боттега Рест/Telegram
Боттега Рест/Telegram
Боттега Рест/Telegram
Боттега Рест/Telegram
Боттега Рест/Telegram
Боттега Рест/Telegram
Боттега Рест/Telegram
Боттега Рест/Telegram

«Бьярма» будет включать три зала разных форматов, в летнее время на крыше здания «Мелодии» будет работать летняя веранда. Кухня сосредоточена вокруг переосмысленной русской классики, шеф-поваров «Бьярмы» выступит Дмитрий Глухов. «Название проекта вдохновлено Биармией — великой северной землей из древних саг. Для меня эта история — попытка заглянуть в нашу гастрономическую генетическую память, но сделать это на языке современного дизайна и актуальной русской кухни», — рассказывала ранее ресторатор Ольга Карцева.

Разработкой интерьера занимался совладелец «Бьярмы» Андрей Титов совместно с архитектором бюро «Арина-Проект» Александром Чистяковым. Элементы стен и барных стоек имитируют фактуру Уральских гор, а на потолке транслируют произведения видеоарта, которые создавались специально для «Бьярмы» диджитал-художниками. Одной из первых стала Jang Yeonjeong из Южной Кореи.

Недавно мы рассказывали о том, что на месте «Форшмака» открылось «Булка Бистро»: заведение позиционирует себя как место с понятной едой и комфортными ценами.

Информационный обзор редакции.  

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