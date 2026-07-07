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Ресторанная группа «Боттега Рест» открывает новое заведение

В конце июля кластер «Боттега Рест» (рестораны Interview и La Bottega) пополнится еще одним проектом — рестораном русской кухни «Бьярма». Он расположится в двух исторических зданиях — особняке купца Степанова и бывшей «Мелодии» со столетними купольными сводами.

«Боттега Рест»

«Название проекта вдохновлено Биармией — великой северной землей из древних саг. Для меня эта история — попытка заглянуть в нашу гастрономическую генетическую память, но сделать это на языке современного дизайна и актуальной русской кухни», — говорит ресторатор Ольга Карцева.

Как передает издание «Новый компаньон», новый ресторан займет сразу два этажа особняка — 110 посадочных мест и три зала разных форматов. Особой деталью интерьера станут семидесятиметровые панели на потолке для трансляции эксклюзивных произведений российских и зарубежных художников.

В летнее время на крыше будет работать терраса. В помещении бывшего музыкального магазина «Мелодия» откроется зал для завтраков, который днем и вечером превратится в бар со смарт-меню.

Шеф-поваром проекта выступит Дмитрий Глухов, который переосмыслит русскую классику. В меню найдется место борщу с уткой конфи и вишней,томленой в свекольном соке, костровому картофелю «печенка» с копченой скумбрией, красной икрой и домашней сметаной. Шеф-кондитером ресторана станет Елена Кандеева, а шеф-сомелье — Екатерина Клементьева.

Ранее мы сообщали, что появится на месте закрывшегося в марте WillaBong.

Информационный обзор редакции.   

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