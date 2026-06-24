Известно, что появится на месте закрывшегося в марте WillaBong

По данным v-kurse.ru, проект развивает пермский предприниматель Павел Адамович, который владел баром «Доски» на улице Окулова. В меню нового заведения появятся бургеры, закуски гриль, пиццу и напитки. Сейчас для «Два два» ищут работников: поваров, барменов, официантов и другой персонал.

Отметим, что сам WillaBong, который теперь переименован в «Виллу» готовится к открытию в новой локации. Заведение переедет в БЦ «Манхэттен» на Екатерининскую.

Информационный обзор редакции.