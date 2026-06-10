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Ресторан с «китайским самоваром» собираются открыть в Доме горсовета

Ресторан с «китайским самоваром» появится в Перми. Фишка нового заведения — в формате «хот пот»: гости сами готовят блюда за общим столом в гибриде кастрюли и самовара «хого» (так еще называют изобретение на родине в Китае).

Freepik

Новое заведение будет называться «Хого Дом», оно разместится в Доме горсовета на Екатерининской улице. Сейчас для ресторана ищут команду: поваров, официантов и заготовщиков.

Недавно мы рассказывали о том, что вместо «Хуторка» собираются открыть кафе «Хуторяне».

Информационный обзор редакции.

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