Ресторан с «китайским самоваром» собираются открыть в Доме горсовета

Новое заведение будет называться «Хого Дом», оно разместится в Доме горсовета на Екатерининской улице. Сейчас для ресторана ищут команду: поваров, официантов и заготовщиков.

Недавно мы рассказывали о том, что вместо «Хуторка» собираются открыть кафе «Хуторяне».

Информационный обзор редакции.