«Про людей, которые не забыли свои корни»: вместо «Хуторка» собираются открыть кафе «Хуторяне»

«Хуторок» собираются переделать в кафе с национальной кухней «Хуторяне». Об этом в социальных сетях рассказала дизайнер Ника Лебедева, которая занималась этим проектом. Ремонт готовятся начать летом 2026 года.
«Этому проекту без малого 20 лет, но время изменилось и встал вопрос не просто обновления ремонта, но размышлений, чем стало это место сегодня. Хуторяне — не только про кухню одной традиции, а про людей, которые не забыли свои корни», — написала Ника Лебедева.
Проект кафе предполагает разные зоны для разных сценариев: для парочки в тихом углу, для делового обеда у окна, для большой семьи с бабушками, дедушками и детьми.
В каком из кафе «Хуторок» ребрендинг начнется в первую очередь, пока неизвестно. Ранее была информация, что перемены ждут все заведения, входящие в холдинг «Национальная кухня», в частности, «Пельменную» и «Компот», который в феврале переоткрылся в качестве обновленного «Хуторка».
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Информационный обзор редакции.
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