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«Про людей, которые не забыли свои корни»: вместо «Хуторка» собираются открыть кафе «Хуторяне»

«Хуторок» собираются переделать в кафе с национальной кухней «Хуторяне». Об этом в социальных сетях рассказала дизайнер Ника Лебедева, которая занималась этим проектом. Ремонт готовятся начать летом 2026 года.

Ника Лебедева
Ника Лебедева
Ника Лебедева
Ника Лебедева
Ника Лебедева
Ника Лебедева
Ника Лебедева

«Этому проекту без малого 20 лет, но время изменилось и встал вопрос не просто обновления ремонта, но размышлений, чем стало это место сегодня. Хуторяне — не только про кухню одной традиции, а про людей, которые не забыли свои корни», — написала Ника Лебедева.

Проект кафе предполагает разные зоны для разных сценариев: для парочки в тихом углу, для делового обеда у окна, для большой семьи с бабушками, дедушками и детьми.

В каком из кафе «Хуторок» ребрендинг начнется в первую очередь, пока неизвестно. Ранее была информация, что перемены ждут все заведения, входящие в холдинг «Национальная кухня», в частности, «Пельменную» и «Компот», который в феврале переоткрылся в качестве обновленного «Хуторка».

Недавно мы рассказывали о том, что Катя Белка и Олег Поляков готовятся открыть новый ресторан.

Информационный обзор редакции.

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