«Про людей, которые не забыли свои корни»: вместо «Хуторка» собираются открыть кафе «Хуторяне»

«Этому проекту без малого 20 лет, но время изменилось и встал вопрос не просто обновления ремонта, но размышлений, чем стало это место сегодня. Хуторяне — не только про кухню одной традиции, а про людей, которые не забыли свои корни», — написала Ника Лебедева.

Проект кафе предполагает разные зоны для разных сценариев: для парочки в тихом углу, для делового обеда у окна, для большой семьи с бабушками, дедушками и детьми.

В каком из кафе «Хуторок» ребрендинг начнется в первую очередь, пока неизвестно. Ранее была информация, что перемены ждут все заведения, входящие в холдинг «Национальная кухня», в частности, «Пельменную» и «Компот», который в феврале переоткрылся в качестве обновленного «Хуторка».

Недавно мы рассказывали о том, что Катя Белка и Олег Поляков готовятся открыть новый ресторан.

Информационный обзор редакции.