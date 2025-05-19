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В Пермь планирует зайти турецкая сеть, которая специализируется на курице: в меню ее 17 видов

В Перми планируют открыть ресторан международной турецкой сети Gagawa. Заведение специализируется на приготовлении курицы — ее 17 видов. В меню также представлены блюда из говядины, пасты, салаты, закуски, супы.

Gagawa Russia/ВКонтакте

Пермь станет одним из 15 российских городов, где заведения Gagawa намерены запустить до конца 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя франчайзингового направления международной сети Алену Овчинникову. О точных сроках и месте открытия информации пока нет.

Кстати, в Перми планируют открыть еще несколько сетевых заведений: среди них — «Крошка Картошка» и сетевая кондитерская «Ванлав».

Информационный обзор редакции.

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