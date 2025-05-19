В Пермь планирует зайти турецкая сеть, которая специализируется на курице: в меню ее 17 видов

Пермь станет одним из 15 российских городов, где заведения Gagawa намерены запустить до конца 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя франчайзингового направления международной сети Алену Овчинникову. О точных сроках и месте открытия информации пока нет.

Кстати, в Перми планируют открыть еще несколько сетевых заведений: среди них — «Крошка Картошка» и сетевая кондитерская «Ванлав».

Информационный обзор редакции.