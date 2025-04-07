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В Перми планируют открыть «Крошку Картошку»

В Пермь планирует зайти федеральная сеть кафе «Крошка Картошка». Заведение будет работать по франшизе.

«Крошка Картошка»

По данным издания Retail.ru, в 2025 году «Крошка Картошка» намерена открыть более 40 новых заведений в крупных российских городах, в их числе есть Пермь. Где именно откроется кафе, неизвестно. Автор телеграм-канала In vino papulos, предположил, что вероятно, это будет фудкорт в iMall или ТРЦ «Планета».

Недавно мы рассказывали о других сетевых заведениях, которые должны появиться в Перми в этом году: это кафе «ПэПэ», «Ракета» и «Ванлав».

Информационный обзор редакции.

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