Новую сеть «фиолетовых» кондитерских планируют запустить в Перми

Первую кондитерскую «Ванлав» в Перми намерены открыть на Сибирской, 19, сообщает издание «Читай текст». Она будет работать по франшизе. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Недавно мы рассказывали о том, что создатели кофейни «Фрай» решили запустить новый гастропроект, а еще, что в Пермь заходит казанская сеть «ПэПэ».

Информационный обзор редакции.