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Новую сеть «фиолетовых» кондитерских планируют запустить в Перми

В Перми планируют открыть новую сетевую кондитерскую с фирменным фиолетовым цветом. Это «Ванлав», которую развивает Бек кондитер (он же Бегзад Рамазанов).

«Ванлав»

Первую кондитерскую «Ванлав» в Перми намерены открыть на Сибирской, 19, сообщает издание «Читай текст». Она будет работать по франшизе. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Недавно мы рассказывали о том, что создатели кофейни «Фрай» решили запустить новый гастропроект, а еще, что в Пермь заходит казанская сеть «ПэПэ».

Информационный обзор редакции.

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