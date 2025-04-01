В апреле на Петропавловской запускают кофейню, заменившую Strarbuсks

Информацию об открытии 1 апреля анонсировали в социальных сетях у соседей, ресторана «Магадан» (совместный проект холдинга Аркадия Новикова и Антона Пинского).

Планируется, что StarsCoffee будет работать в Перми по франшизе. В новой кофейне собирались сделать 15 столиков на два-три человека и один «коммунальный» на большую компанию. Предполагается, что меню будет таким же, как в сети: кофе во всевозможных вариациях и десерты.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми планируют открыть кафе с ПП-блюдами, как из «Пинтереста» и новую сеть «фиолетовых» кондитерских.

Информационный обзор редакции.