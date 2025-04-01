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В апреле на Петропавловской запускают кофейню, заменившую Strarbuсks

В Перми на улице Петропавловская готовится к открытию кофейня Stars Coffee. Это проект рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского, заменивший Strarbuсks.

Бюро Lilia Berganova Interior design

Информацию об открытии 1 апреля анонсировали в социальных сетях у соседей, ресторана «Магадан» (совместный проект холдинга Аркадия Новикова и Антона Пинского).

Планируется, что StarsCoffee будет работать в Перми по франшизе. В новой кофейне собирались сделать 15 столиков на два-три человека и один «коммунальный» на большую компанию. Предполагается, что меню будет таким же, как в сети: кофе во всевозможных вариациях и десерты. 

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми планируют открыть кафе с ПП-блюдами, как из «Пинтереста» и новую сеть «фиолетовых» кондитерских.

Информационный обзор редакции. 

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